Auto contro bicicletta sulla provinciale: un giovane grave in ospedale

CAROVIGNO - Quel punto sulla provinciale che da Carovigno conduce a San Vito Dei Normanni è tristemente noto per incidenti e investimenti. E la sua fama si è rinnovata oggi, domenica 26 febbraio 2023, quando, intorno alle 12:30, un'auto e una bicicletta sono state protagoniste di un altro impatto. Ad avere la peggio, il ciclista, un 36enne del Bangladesh. L'incidente è avvenuto all'incrocio che porta al Carbrun. Sul posto, gli agenti della Polizia Locale di Carovigno e i sanitari del 118. L'automobilista si è fermato subito, appena resosi conto di quanto accaduto. Chi è giunto sul luogo dell'impatto ha testimoniato che lo stesso è stato "impressionante", come tra l'altro si evince dalla foto pubblicata qui sopra.

Agli agenti della Polizia Locale di Carovigno il compito di ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto oggi. Sul posto si è recato anche Drissa Kone, presidente della Comunità Africana di Brindisi, sensibile da anni ai temi della sicurezza stradale, specialmente in questo punto e su questa particolare strada. Il 16 giugno 2021, per esempio, perse tragicamente la vita un 14enne di Carovigno, sempre in bici. Il 19 ottobre 2020 la stessa sorte toccò a un 22enne originario del Gambia. Anche il ragazzo gambiano era in bicicletta.

Adesso la speranza è che le condizioni del 36enne del Bangladesh investito oggi migliorino. In passato l'Adoc di Carovigno chiese maggiore sicurezza sulla Carovigno - San Vito. Lo stesso presidente della Comunità Africana di Brindisi, Drissa Kone, si è battuto per anni su questo tema. Il 16 marzo 2021 venne fatto un passo in avanti, con l'installazione di una nuova segnaletica nel tratto "incriminato", la presenza di strisce pedonali e una rinnovata illuminazione. Kone, nell'occasione, aveva ringraziato l'allora prefetto di Brindisi, Carolina Bellantoni, e la Provincia per aver dato seguito ai vari appelli lanciati.