Auto contro Bisarca alle porte del quartiere: anziano al Pronto soccorso

BRINDISI - L'impatto è stato così violento che sono scoppiati gli airbag. Si sono vissuti momenti di grande paura nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 5 ottobre, in via provinciale San Vito alle porte del quartiere Paradiso dove un'utilitaria, una Suziki, si è schiantata contro una bisarca in sosta. La persona che era alla guida, un anziano, è stata portata al Pronto Soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi da un'ambulanza del 118.

Da quanto accertato il mezzo pesante era in sosta in attesa di caricare veicoli. Le cause che hanno portato al forte tamponamento sono in fase di accertamento da parte degli agenti della Polizia locale, giunti sul posto per i rilievi del caso.