Gita in moto si trasforma in tragedia: giovane brindisino perde la vita sulla litoranea salentina

BRINDISI - Un 34enne di Brindisi, Emanuele Tedesco, ha perso la vita nel tardo pomeriggio di sabato 6 luglio in seguito a un incidente verificatosi sulla litoranea che collega Otranto a Porto Badisco, nel Leccese. Il giovane viaggiava a bordo di una moto Yamaha che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con una Jeep Renegade, condotta da una donna. Per il 34enne non c'è stato nulla da fare, inutile ogni tentativo per salvargli la vita operato dai sanitari del 118, giunti sul posto poco dopo: il suo cuore ha cessato di battere poco dopo essere giunto in codice rosso presso l'ospedale di Scorrano. Illesa la donna coinvolta nell'incidente. Stando a una prima ricostruzione della dinamica si sarebbe trattato di uno scontro frontale.

Una gita in moto all'insegna della spensieratezza che si è trasformata in tragedia, poche ore prima del drammatico incidente il 34enne aveva pubblicato una "storia" sul suo profilo Facebook che mostra un collage di foto: il casco poggiato sul muretto con vista mare, a Santa Cesarea Terme, la sua moto di colore rosso e un selfie con il mare sullo sfondo. Colonna sonora "So Fly" di Geolier.

Seguono aggiornamenti