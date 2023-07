Auto contro moto sulla provinciale: un motociclista perde la vita

SAN PIETRO VERNOTICO - Dramma sulla strada: un uomo ha perso la vita in seguito a un incidente. E' avvenuto poco prima di mezzogiorno di oggi, sabato 22 luglio 2023, sulla provinciale che da San Pietro Vernotico conduce al comune leccese di Squinzano. I mezzi coinvolti, stando a quanto si apprende nell'immediatezza dei fatti, sono una Citroën C3 e una moto Harley-Davidson. Ad avere la peggio, il motociclista. L'incidente è avvenuto in territorio di San Pietro Vernotico, su una strada tristemente famosa per casi analoghi.

L'esatta dinamica e le responsabilità, com'è ovvio in questi casi, saranno da ricostruire. Pare che uno dei due mezzi stesse per entrare nell'area di un distributore di carburante. L'impatto tra moto e auto è avvenuto lì nei pressi. Il motociclista è stato sbalzato dalla sella, per diversi metri. I detriti della moto si sono sparsi sull'asfalto. I sanitari del 118, giunti con un'ambulanza, hanno provato a salvare la vita del conducente della moto. Ma purtroppo i loro sforzi non lo hanno strappato alla morte. Sul posto anche gli agenti della polizia locale di San Pietro Vernotico.