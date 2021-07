Auto contro muretto a secco sulla provinciale: muore una donna

FRANCAVILLA FONTANA - Prima lo scontro con un muretto a secco. Poi contro un’auto. Una donna di 83 anni residente a Ceglie Messapica ha perso la vita a seguito di un incidente che intorno alle ore 19 di oggi (venerdì 23 luglio) si è verificato sulla strada provinciale che collega Francavilla Fontana a Ceglie Messapica, a circa due chilometri da Francavilla Fontana, in località Bax. La vittima viaggiava a bordo di una Fiat Idea condotta dalla figlia.

Per cause da accertare il mezzo, poco dopo il passaggio a livello alle porte di Francavilla Fontana è finito fuori controllo, andando a impattare contro il muro perimetrale di una villa. Poi, dopo aver perso una ruota, la collisione con una Opel Meriva. Altre due persone, fra cui la conducente della Meriva, hanno riportato delle ferite. Entrambe sono state trasportate in ospedale dal personale del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco, la Polizia Locale di Francavilla Fontane e i carabinieri. La strada, già scenario in passato di altri incidenti mortali, è stata chiusa al traffico.