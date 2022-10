Auto contro muro: tre donne, di cui due in codice rosso, ferite

MESAGNE – L’impatto contro un muro è stato violento. Tre donne sono state condotte in ospedale a seguito di un incidente che si è verificato stamattina (giovedì 6 ottobre) sulla strada provinciale che collega Mesagne a Latiano, in agro di Mesagne. Le tre viaggiavano a bordo di una Citroen Picasso di colore grigio. Il mezzo, per cause da accertare, è andato a finire contro il muro perimetrale di una nota sala ricevimenti della zona. Sul posto si sono recate diverse ambulanze del 118. Le malcapitate, due delle quali in codice rosso, sono state trasportate presso l’ospedale Perrino di Brindisi. Il sinistro è stato rilevato dagli agenti della Polizia Locale di Mesagne. A quanto pare non vi sarebbero altri veicoli coinvolti.