Auto contro pilastro del cavalcavia: spavento per cinque ragazzi

BRINDISI - L'auto ha invaso la rotatoria ed è andata a schiantarsi contro il pilastro del cavalcavia. Si sono vissuti momenti di grande apprensione per cinque ragazzi coinvolti in uno spaventoso incidente avvenuto intorno alle mezzanotte fra sabato 10 e domenica 11 dicembre, su rondò della strada statale 7 per Taranto, il cosiddetto incrocio della morte. I malcapitati viaggiavano a bordo di una Fiat Panda.

Il veicolo, in uscita dalla superstrada, ha imboccato la rotatoria, fino al violento impatto. Sul posto si sono recati i soccorritori del 118 a bordo di un paio di ambulanze e i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi. Tutti e cinque i feriti sono stati trasportati presso il vicino ospedale Perrino di Brindisi. Nessuno di loro avrebbe riportato gravi ferite. Il sinistro è stato rilevato