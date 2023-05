Auto contro scooter: anziano soccorso all'"incrocio della morte"

BRINDISI - Auto contro scooter: incidente a Brindisi, al cosiddetto "incrocio della morte", uno dei punti nevralgici della città, sinistro avvenuto oggi (mercoledì 17 maggio) intorno a mezzogiorno. L'impatto ha coinvolto una Fiat Panda, guidata da una donna, che proveniva da via Appia, e un due ruote, guidato da un anziano, che percorreva la grande rotonda. L'uomo è caduto in seguito all'incidente ed è stato soccorso. Si registra traffico parzialmente bloccato, oltre ad alcune code.

L'uomo, rovinato a terra come detto, non ha mai perso conoscenza, fortunatamente. Dunque, stando a quanto si apprende, le sue condizioni non dovrebbero destare preoccupazione a un primo controllo. E' stato soccorso dai sanitari del 118. Sul posto anche gli agenti delle Volanti e della Polizia Locale. Traffico deviato verso la strada Pittachi per chi viene da via Appia. La viabilità verso l'incrocio è stata tempestivamente ripristinata.