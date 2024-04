Automobilista contromano provoca incidente: tragedia sfiorata sulla superstrada

CAROVIGNO – Un veicolo procedeva contromano. Poi l’impatto frontale con un’altra macchina che procedeva correttamente e infine con un’auto con roulotte. Si è sfiorata la tragedia nella tarda serata di ieri (sabato 13 aprile) sulla strada statale 379 che collega Brindisi a Bari. L’incidente si è verificato sulla carreggiata nord (direzione Bari) nei pressi dello svincolo per Pantanagianni, marina di Carovigno.

Stando a una prima ricostruzione, il sinistro sarebbe stato causato da un 20enne alla guida di una Fiat Grande Punto che aveva imboccato la stradale contromano. Violento lo scontro con una Lancia Ypsilon, seguito dalla collisione, di striscio, con la terza vettura, coinvolta solo marginalmente.

Tutti e tre i conducenti hanno riportato ferite. Ad avere la peggio è stato l’uomo alla guida della Lancia, rimasto incastrato fra le lamiere dell’abitacolo. Il malcapitato è stato estratto dai vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi e consegnato ai soccorritori del 118. I tre automobilisti sono stati trasportati in ospedale. Nessuno, per fortuna, sembra versi in pericolo di vita.

I rilievi del caso sono stati effettuati dai poliziotti del commissariato di Ostuni, supportati dalla Polizia stradale nella gestione della viabilità. I conducenti sono stati sottoposti agli esami sulla positività ad alcool o sostanze stupefacenti. Gli esiti dei test non sono ancora noti.

Appena un paio di giorni fa, sempre sulla strada statale 379, si è verificato uno scenario simile. In quel caso, però, grazie alla prontezza di riflessi di un automobilista che ha rallentato, attivando le 4 frecce, un’anziana che procedeva contromano ha potuto invertire la rotta di marcia, senza conseguenze.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui