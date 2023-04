Auto fuori controllo finisce nelle campagne: paura per una donna

CISTERNINO - Auto ditrutta e una donna ferita. E' questo il bilancio di un incidente che si è verificato attorno alle 10.30 di oggi, lunedì 3 aprile, sulla provinciale 15 che collega Cisternino a Ceglie Messapica. Il veicolo è finito fuori strada fermandosi nelle campagne ribaltato su un lato. Sul posto si è recata una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Ostuni, un'ambulanza del 118 e una pattuglia della Polizia locale. Nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Al momento non sono note le cause che hanno fatto perdere il controllo dell'auto alla conducente, che, per fortuna, non è rimasta ferita in maniera preoccupante.