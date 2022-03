Auto fuori controllo finisce nella campagna e travolge copertura di cisterna

BRINDISI - Gli automobilisti che si sono imbattuti nella scena dell'incidente hanno pensato al peggio ma per fortuna si è trattato solo di tanta paura. Spettacolare incidente nel pomeriggio di oggi, sabaro 26 marzo, sulla strada provinciale 79 che collega Brindisi a Tuturano. Una Ford Fiesta condotta da una donna è finita nelle campagne circostanti travolgendo la copertura in cemento di una cisterna di raccolta delle acque fognarie.

Sul posto oltre al personale del 118 si sono recati i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale per la ricostruzione della dinamica. La conducente è stata portata in ospedale, le sue condizioni non darebbero preoccupanti. I pompieri oltre a mettere in sicurezza il veicolo, con l'ausilio di un'autogrù hanno provveduto a rimettere a posto la copertura.