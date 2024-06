Auto fuori controllo sulla litoranea: 20enne in ospedale. Un cane aveva attraversato la strada

BRINDISI - Poco più di due ore dopo l'incidente in cui ha trovato la morte la 23enne di Cellino San Marco, Erika Rezza, sulla stessa strada, ma a qualche centinaia di metri di distanza, un'altra ragazza è rimasta coinvolta in un incidente con la stessa dinamica. Anche lei è finita nella vegetazione circostante. Si tratta di una 20enne che era alla guida di una Fiat 600. Per fortuna l'epilogo non è stato lo stesso di poche ore prima. La giovane ha chiamato i familiari che si sono precipitati sul posto e l'hanno portata al Pronto soccorso del Perrino per gli accertamenti del caso. L'incidente si è verificato sulla corsia in direzione via Maestri del Lavoro, poco dopo il civico 2, nei pressi della spiaggia dei Vigili del fuoco. La ragazza avrebbe riferito di aver perso il controllo dell'utilitaria nel tentativo di evitare un cane che attraversava la strada. Sul posto gli agenti della Polizia locale di Brindisi.

