Auto fuori controllo sulla superstrada: paura per una donna

BRINDISI - Auto fuori controllo sulla strada statale 613 che collega Brindisi a Lecce: all'altezza dello svincolo per il quartiere La Rosa, un veicolo condotto da una donna è finito contro il guardrail danneggiandosi gravemente. Per fortuna, stando alle prime informazioni raccolte, la conducente non avrebbe riportato conseguenze preoccupanti. E' stata portata in ospedale per gli accertamenti del caso. Sul posto si è recato personale Anas per rimuovere una grossa pozzanghera di olio che metteve in pericolo gli altri automobilisti, il traffico in quel tratto di strada ha subito ulteriori rallentamenti. La zona, infatti, è anche interessata dal restringimento della carreggiata per Lavori in corso. La presenza dell'incidente è stata segnalata alla sala operativa della Polizia stradale che, a sua volta, ha inoltrato la segnalazione alla Polizia locale e all'Anas.