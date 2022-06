Auto fuori controllo sulla superstrada: una ragazza finisce in ospedale

FRANCAVILLA FONTANA - Si è temuto il peggio nella serata di oggi, lunedì 13 giugno, sulla strada statale 7 che collega Taranto a Brindisi dove una 21enne ha perso il controllo dell'auto che stava conducendo, una Lancia Y. Il veicolo si è danneggiato gravemente, sul posto si è recata una squadra dei vigili del fuoco. L'incidente si è verificato sulla corsia in direzione Brindisi all'altezza dello svincolo per la zona industriale di Francavilla Fontana. La giovane donna è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 e portata in ospedale per gli accertamenti del caso. Gli agenti della polizia stradale si sono occupati della ricostruzione della dinamica e della gestione della viabilità. In ausilio anche una pattuglia dei carabinieri. Il traffico ha subito rallentamenti.