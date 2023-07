Auto fuori strada, bambina di 9 anni incastrata: intervengono i vigili del fuoco

SAN DONACI - Doveva essere una domenica spensierata, ma invece la giornata ha riservato uno spiacevole incoveniente per due persone: un uomo anziano ed una bambina di appena nove anni.

I due sono stati coinvolti in un incidente stradale, verificatosi proprio oggi (9 luglio) sulla strada provinciale che collega San Donaci a San Pancrazio salentino.

Il sinistro ha riguardato solo un'auto, per l'appunto quella guidata dall'uomo e all'interno della quale c'era anche la bimba. Si tratta di una Fiat Panda, che è uscita fuori strada per cause da accertare.

Grande spavento per entrambi i malcapitati presenti dentro al mezzo e soprattutto per la bambina, che inizialmente è rimasta incastrata al suo interno.

Necessario, dunque, è stato l'intervento dei vigili del fuoco di Brindisi, che hanno soccorso le due persone e messo in sicurezza l'impianto elettrico e del carburante dell'auto, onde evitare inneschi rischiosi.

Sul posto anche due ambulanze del 118, per i controlli sanitari, e la polizia locale di San Donaci.