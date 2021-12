Auto fuori strada sulla provinciale sfiora un ulivo: ferita una donna

SAN DONACI - Per fortuna ha riportato solo ferite lievi la conducente della Suzuki Alto che nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 3 dicembre, è uscita fuori strada sulla provinciale 52 che collega San Donaci a Tuturano, strada già teatro di incidenti anche gravi. Il veicolo si è fermato tra due grossi alberi di ulivo, danneggiandosi gravemente.

La donna è rimasta pressochè illesa. Sul posto si è recata un'ambulanza del 118 per le cure del caso e una pattuglia della Polizia locale di San Donaci, competente per territorio. Si è trattato di un incidente autonomo, al momento non sono state accertate le cause che hanno fatto perdere il controllo del veicolo alla guidatrice, la donna è di San Pancrazio e lavora presso l'ufficio postale di Tuturano.