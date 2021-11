Incidente sulla provinciale: auto finisce contro albero di ulivo, una ragazza perde la vita

MESAGNE - Incidente mortale nella serata di oggi, lunedì 15 novembre, sulla strada provinciale 51 che collega Mesagne a Torre Santa Susanna. Da quanto si apprende, una ragazza di 25 anni, Ilaria Morleo di Torre Santa Susanna, ha perso la vita dopo essere uscita fuori strada con la sua auto, una Citroen C3.

Il veicolo è finito contro un albero di ulivo che non le ha lasciato scampo. Sul posto si è recata una squadra dei vigili del fuoco, gli agenti della Polizia locale di Mesagne competenti per territorio e ambulanze del 118, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Seguono aggiornamenti