Auto si incendia dopo un incidente: due feriti sulla provinciale

BRINDISI – Due persone sono rimaste ferite a seguito di uno spaventoso incidente che intorno alle ore 12:45 di oggi (domenica 16 agosto) si è verificato sulla strada statale 16 che collega Brindisi a San Vito dei Normanni, poco dopo la rotonda situata nei pressi della caserma Carlotto.

La dinamica dei fatti è al vaglio della Polizia Locale di Brindisi. Stando a una prima ricostruzione, una Dacia Duster alimentata a gpl si è incendiata a seguito dell’impatto con una Fiat Punto, che ha terminato la sua corsa a ridosso del guardrail, a una decina di metri dall’altro veicolo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quando la Duster ha preso fuoco, il giovane conducente, unico occupante del mezzo, si era già messo in salvo. Sul posto si sono recati nel giro di pochi minuti i vigili del fuoco e i soccorritori del 118. Entrambi gli automobilisti sono stati condotti in ospedale. Un paio di ore dopo, un uomo alla guida di una Jeep Renegade nera,sempre in quel tratto di strada, ha perso il controllo del mezzo, strisciando il guardrail. Per il conducente nessuna conseguenza. La strada è stata chiusa al traffico fino alla rimozione dei mezzi incidentati.

Gallery