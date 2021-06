Due giovani ciclisti investiti a Brindisi: uno è in prognosi riservata

BRINDISI - Quasi contemporaneamente due giovani ciclisti investiti da altrettante auto nella periferia di Brindisi. E' accaduto intorno alle ore 19, in via Torriccelli, al quartiere San Paolo, e sulla complanare che collega il rione Sant'Angelo a Bozzano, poco prima dei semafori situati all'altezza dello svincolo per Bozzano.

Nell'incidente verificatosi al rione San Paolo. un 13enne in sella alla sua bici, all'incrocio fra via Cannizzaro e via Yorricelli, è stato centrato sul fianco mentre attraversava il crocevia da una Fiat 600 che percorreva via Torricelli, direzione piazza Righi, condotta da una brindisina di 46 anni. Il ragazzo, finito contro il parabrezza dell'auto, è stato sbalzato sull'asfalto, perdendo sangue dalla testa. Il minore, trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino, fortunatamente non versa in pericolo di vita.

Particolarmente violento anche l'impatto che in quelli stessi frangenti si è verificato da tutt'altra parte della città. Sulla complanare di Bozzano si sono infatti vissuti momenti di grande apprensione per un giovane ciclista che per cause da accertare si è scontrato con una Citroen Picasso condotta da un 19enne.

Il malcapitato ha impattato prima sul cofano anteriore e poi sul parabrezza. Infine è caduto rovinosamente sull'asfalto. Il malcapitato è stato condotto in codice rosso presso l'ospedale Perrino, dove è ricoverato in prognosi riservata. Illeso il conducente della Picasso. Entrambi gli incidenti sono stati rilevati dalla Polizia Locale di Brindisi. I veicoli e le bici sono stati posti sotto sequestro dal pm di turno del tribunale di Brindisi.

Articolo aggiornato alle ore 21:25 (le dinamiche degli incidenti)