Auto prende fuoco dopo incidente: brindisino muore in Germania

Un altro lutto sconvolge Tuturano. Sabato 28 maggio, passata da poco la mezzanotte, due persone sono morte in un incidente stradale avvenuto nei pressi di Enzkreis, in Germania. Si tratta del 45enne di Tuturano Nicola Tarantino e di un cittadino siciliano di 30 anni. Scrive la polizia tedesca su Facebook: "C'è stato un incidente stradale sulla B10 da Mühlacker verso Illingen all'altezza dello svincolo per Mühlhausen".

Stando a quanto si apprende, al bivio per Mühlhausen, l'auto nella quale viaggiavano i due, una Mercedes Amg Classe C, ha lasciato la strada principale, si è schiantata contro un albero e ha subito preso fuoco. I due uomini, intrappolati, sono morti bruciati nell'auto. I vigili del fuoco hanno domato il rogo. Adesso spetta alla polizia tedesca ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e comprendere le cause dell'incendio.

La comunità di Tuturano è stata dunque colpita da un altro lutto inatteso. Il 1 maggio 2022 il calciatore 36enne Gianni Sabella, anche lui di Tuturano, perse la vita in un incidente stradale. Il sinistro avvenne sulla litoranea sud di Brindisi, all'altezza di Cerano. Sabella viaggiava su uno scooter.

Nicola Tarantino viveva a Illingen nella regione del Baden-Württemberg ormai da molti anni. Era conosciuto, ben voluto e perfettamente integrato nella comunità del paese tedesco. Era anche padre di due figli.