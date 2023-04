Incidente nelle campagne, auto si ribalta: due persone ferite

FASANO - Un'auto, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita fuori strada e si è ribaltata nelle campagne di Fasano. Il bilancio è di due persone ferite. L'incidente stradale è avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 11 aprile, in contrada Pezze Vicine. L'autovettura è un'Alfa 146. Sul luogo è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni, oltre a due ambulanze del 118. A ricostruire la dinamica dell'incidente, ci penserà la polizia locale di Fasano.