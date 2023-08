Incidente nel centro abitato, conducente intrappolato: soccorso dai vigili del fuoco

FRANCAVILLA FONTANA - Si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco in via Cavour a Francavilla Fontana per estrarre un uomo rimasto incastrato nell'abitacolo della sua auto dopo che la stessa, per cause non ancora chiare, si è piegata su un lato. E' accaduto nella serata di lunedì 14 agosto, sul posto si è recata una squadra del distaccamento di Francavilla Fontana che ha soccorso il malcapitato aiutandolo a uscire dall'abitacolo per consegnarlo ai sanitari del 118. Sul posto anche i carabinieri per la ricostruzione della dinamica.