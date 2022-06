L'auto va a finire sopra al guardrail: spavento per una coppia di anziani

BRINDISI - Con la loro auto sono finiti letteralmete sopra al guardrail. E' accaduto intorno alle ore 14.30 di oggi (venerdì 24 ggiugno) a una coppia di anziani coniugi che procedeva a bordo di una vecchia Alfa Romeo grigia. Lo scenario dell'insolito incidente è la rotatoria fra via Appia e l'imbocco della strada statale 7 per Taranto, il cosiddetto "incrocio della morte".

La coppia stava per immettersi proprio sulla superstrada quando il conducente, per cause da chiarire, ha sbandato verso il lato sinistro della strada, inerpicandosi sul tratto iniziale del guardrail, laddove le lamiere formano una sorta di rampa.

L'auto è rimasta sospesa in obbliquo sulla struttura metallica, mentre intorno il traffico procedeva sostenuto, in piena ora di punta. Fortunatamente i due pensionati hanno potuto lasciare l'abitacolo senza neanche un graffio. Una pattuglia di poliziotti si è recata sul posto per gestire la viabilità mentre la macchina veniva riportata sulla sede stradale con un carro attrezzi. L'operazione si è conclusa intorno alle ore 15.10.