Tranciano tubo gas e fuggono: momenti di paura fra i residenti

Un'auto con 5 ragazzi a bordo finisce contro un'abitazione nel centro di Oria. Area transennata per ore. I giovani si sono allontanati

Via Epitaffio

ORIA – Prima di dileguarsi hanno avuto l’”accortezza” di allertare i residenti sulla fuga di gas. Si sono vissuti momenti di paura e ore di disagio stanotte (domenica 4 luglio) nel centro di Oria, dove l’allaccio al metano di un’abitazione privata è stato tranciato da una Golf decappottabile i cui occupanti hanno fatto perdere le loro tracce subito dopo l’impatto. E’ accaduto poco prima di mezzanotte in via Epitaffio, all’altezza dell’incrocio con via San Lorenzo, nei pressi del municipio. I residenti hanno sentito il rumore di una brusca franata, seguita dalla collisione. A bordo del veicolo pare si trovassero due uomini e tre donne (sedute sui sedili posteriori), tutti giovani.

Una volta realizzato di aver tranciato il tubo del gas, uno di loro, da quanto riferito da un residente, avrebbe tentato di spostare la macchina. Dopo pochi secondi ha desistito e insieme al resto del gruppo è fuggito a piedi, non prima di avvisare i proprietari dell’abitazione della fuoriuscita di gas. In attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, un idraulico che vive in zona è subito riuscito ad arrestare la pericolosa perdita. Sul posto si è recata una squadra di operai addetti alla rete gas. L’intervento di ripristino dell’impianto è andato avanti fino a notte inoltrata. L’area è stata transennata fino al termine delle operazioni.