Auto trovolta da un Tir sulla corsia d'emergenza: muore anziana brindisina

LORETO (Ancona) – Travolta da un Tir mentre si trovava a bordo dell’auto, in panne sulla corsia di emergenza. La brindisina Anna De Nuccio, di 86 anni, ha perso la vita sabato pomeriggio (16 luglio) sull’autostrada A14, direzione nord, tra i Caselli di Loreto-Porto Recanati e Ancona Sud. L’anziana viaggiava insieme al figlio 64enne.

La macchina, da quanto accertato dalla Polizia stradale sottosezione di Porto San Giorgio, avrebbe avuto un guasto. Il 64enne si è fermato sulla corsia si emergenza ed è sceso dalla vettura per sincerarsi dell’accaduto. La madre è rimasta all’interno dell’abitacolo. In quei frangenti il veicolo è stato tamponato, per cause da appurare, da un camion condotta da un 45enne che, da quanto riportato da Ansa, stava tornando verso la sede della ditta per cui lavora, a Rovigo. Sul posto si è recata un’eliambulanza del 118, ma per la pensionata non c’è stato nulla da fare. Il figlio e il camionista sono usciti illesi dall’incidente. La Polstrada ha sequestrato entrambi i mezzi per gli accertamenti del caso.