Incidenti in centro abitato: La Polizia Locale denuncia due automobilisti

CAROVIGNO - Uno se ne andava in giro senza documenti. L’altro era al volante ubriaco. Due automobilisti sono tati denunciati a piede libero a seguito di due incidenti che nei giorni scorsi si sono verificati nel centro abitato di Carovigno. In entrambi i casi ha proceduto la Polizia Locale di Carovigno al comando di Lorenzo Renna.

Il primo sinistro si è verificato in via Primo Maggio e ha visto coinvolto un uomo di 34 anni originario del Myanmar, residente a Carovigno. Dal controllo dei documenti esibiti dall’uomo si è appurata la falsità degli stessi e pertanto sono stati posti sotto sequestro penale. Si è appurato altresì che lo stesso, pochi giorni prima, era stato fermato dalla volante della questura di Brindisi e denunciato per il medesimo reato in quanto anche in quell’occasione esibiva un documento risultato falso, posto sotto sequestro anche in quel caso, con sanzione per guida senza patente. Il veicolo è stato nuovamente sequestrato in quanto circolava con veicolo già sottoposto a sequestro. Contestato il reato di guida senza patente.

Il secondo incidente si verificato invece il 29 luglio, in corso Umberto I, fra un’auto e una moto. Il conducente dell’auto è stato sottoposto all’alcoltest, risultando positivo con un tasso alcolemico ben superiore a 1,5 g/l. Si è proceduto all’immediato ritiro della patente, al sequestro del veicolo e alla denuncia per il reato di guida in stato di ebbrezza.