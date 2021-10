Auto contro autobus Stp alle porte del centro abitato: un ferito

BRINDISI - E' di un ferito, non grave fortunatamente, il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina (venerdì 15 ottobre 2021) a Brindisi, in via Provinciale per Lecce. Un'autovettura e un autobus Stp hanno impattato. In base alle prime informazioni, pare che l'autobus stesse svoltando.

L'auto coinvolta nel sinistro è una Ford Focus. Gli airbag sono esplosi. Sul posto, subito dopo l'impatto, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Brindisi. La parte anteriore della Focus è stata danneggiata durante l'incidente. Il mezzo Stp era a fine corsa, dunque non c'erano passeggeri a bordo.