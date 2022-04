Auto contro albero in città: due giovani in ospedale

BRINDISI - Una Lancia Y è finita contro un albero in via Caduti di via Fani, al quartiere Sant'Elia a Brindisi. L'incidente autonomo è avvenuto intorno alle 18.40 di oggi (martedì 19 aprile 2022) mentre l'autovettura si dirigeva in centro, circa 100 metri prima del semaforo all’altezza dell’incrocio con via Nardelli.

Nel violento impatto la Lancia ha divelto parte dell'aiula e del cordolo spartitraffico. Ingenti i danni alla parte anteriore della vettura. Nell'auto viaggiavano un uomo (conducente) ed una donna (passeggera) entrambi soccorsi dal 118 e portati per i consueti accertamenti al Perrino. Non sono in gravi condizioni. Sul posto la pattuglia della polizia locale di Brindisi per i rilievi e la pattuglia della guardia di finanza in ausilio.