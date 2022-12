Auto contro bici sulla provinciale per San Vito Dei Normanni: militare ferito

BRINDISI - E' di un ferito, un militare, il bilancio di un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 5 dicembre 2022, in territorio di Brindisi. Un'auto ha tamponato una bicicletta, condotta dal militare. Il malcapitato è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato presso l'ospedale Perrino. L'auto era una Peugeot 407. L'impatto è avvenuto sulla strada provinciale che collega Brindisi e San Vito Dei Normanni, dopo lo svincolo per il Casale. Il militare transitava in direzione Brindisi. Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Brindisi, che procedono con gli accertamenti del caso.