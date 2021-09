Auto contro scooter: 76enne in codice rosso

E' stato trasportato al Perrino. L'impatto è avvenuto in via Del Bono, dopo il ponte che collega Sant'Angelo a Sant'Elia. Sul posto polizia locale e sanitari del 118

BRINDISI - E' stato trasportato al Perrino in codice rosso un 76enne che guidava una Piaggio Liberty, a seguito di un incidente. E' accaduto questa mattina (martedì 28 settembre). L'impatto è avvenuto in via Del Bono, dopo il ponte che collega il rione Sant'Angelo con Sant'Elia, nel rione Sant'Elia.

Una Hyunday Matrix, condotta da un brindisino di 71 anni, era parcheggiata sul lato destro della strada. Mentre si stava immettendo sulla corsia di marcia, ha impattato con lo scooter condotto dal 76enne. Sul luogo dell'incidente la polizia municipale e i sanitari del 118. Lo scooterista è stato trasportato, come detto, al Perrino in codice rosso.