Incidente in città: auto contro scooter, un ferito portato via in ambulanza

BRINDISI - Incidente in città nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 17 giugno, poco dopo le 19:30. Un'auto e uno scooter protagonisti del sinistro, avvenuto in viale Commenda (angolo via Numa Pompilio), a Brindisi. Sul posto si sono fermati i vigili del fuoco, presenti gli agenti della polizia locale.

E' intervenuta anche un'ambulanza del 118. Il guidatore dello scooter, un 19enne, infatti, ha avuto la peggio ed è stato soccorso. E' stato trasportato in ambulanza all'ospedale Perrino. Stando a quanto si apprende, le sue condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazione. E' in codice arancione.

Articolo aggiornato alle 21:05 (codice arancione)