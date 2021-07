Auto finisce contro il guardrail, conducente estratto dai vigili del fuoco

E' accaduto ieri sera, sabato 17 luglio 2021, poco prima delle 23, in via Sant'Angelo a Brindisi. Sul posto è intervenuta la pattuglia della polizia locale

BRINDISI - Perde il controllo dell'auto e finisce la sua corsa contro il guardrail. E' accaduto ieri sera, sabato 17 luglio 2021, poco prima delle 23 su viale Sant'Angelo a Brindisi. Una fiat Punto condotta da G.S. 65enne, nell'effettuare la svolta all'intersezione con la complanare, è finita sul guardrail dell'opposta carreggiata, ribaltandosi.

E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale per estrarre l'uomo dall'abitacolo che, probabilmente, era lal guida in stato di alterazione alcolemica. Sul posto, anche, la pattuglia della polizia locale per i rilievi, le indagini del caso e la ricostruzione dei fatti. L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso del Perrino ma non è il pericolo di vita.