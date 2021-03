Auto si cappotta nel sottopasso, mamma e figlia trasportate in ospedale

BRINDISI - Sono state trasportate in ospedale, fortunatamente coscienti ,mamma e figlia protagoniste in un incidente stradale avvenuto questa mattina, mercoledì 10 marzo, intorno alle ore 7.30, nel sottopasso della strada dei Pittachi, all'uscita del rione Paradiso.

L'auto era condotta dalla 52enne M.B. Al posto del passeggero si trovava la figlia 25enne G.S. Dopo la perdita di controllo a metà del tunnel, il veicolo è entrato in collisione in un primo momento con la ruota anteriore sinistra contro lo spartitraffico new jersey, per poi capovolgersi e percorrere 56 metri con il tettuccio sull'asfalto. Sul posto per i rilievi e la deviazione della viabilità la Polizia Local, che ha bloccato l'accesso al tunnel da via della Torretta fino alla rimozione del mezzo da parte di un carro attrezzi.