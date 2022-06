Dopo l'incidente la moto prende fuoco: c'è anche un ferito

BRINDISI - Prima l'impatto, poi le fiamme. L'incidente - e il successivo rogo - è avvenuto oggi, martedì 7 giugno, nel pomeriggio, a Brindisi. Per la precisione, una moto e un'auto si sono scontrate in via Provinciale per San Vito, nei pressi della caserma Carlotto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale. Coinvolte una Panda e una Honda 1000, viaggiavano entrambe in direzione Brindisi. L'incidente è avvenuto durante una manovra di sorpasso.

La moto è finita nelle sterpaglie e il conducente è stato sbalzato via. Poi, il principio d'incendio che ha interessato la moto. E' stato inizialmente affrontato con estintori, poi è stato spento dai vigili del fuoco di Brindisi, che hanno anche messo in sicurezza l'auto coinvolta. Stando a quanto si apprende, il motociclista era cosciente dopo l'impatto, ma le sue condizioni destano preoccupazione. E' stato portato al Perrino, è in codice rosso. Per entrambi i conducenti è stato richiesto l'esame tossicologico. I mezzi sono stati trasportati nel deposito giudiziario della ditta Tarantini, in attesa di conoscere la decisione del magistrato sul sequestro eventuale.

Articolo aggiornato alle 20:30