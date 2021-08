Frontale tra due scooter e incidente tra due auto. Danni anche a vetture in sosta

Due scontri in poche ore in città, in via Appia e in via Provinciale San Vito. I carabinieri procedono con gli accertamenti del caso

BRINDISI - Due incidenti a Brindisi nel giro di poche ore: prima un frontale tra due scooter, poi uno scontro tra due auto. In entrambi i casi, coinvolti anche mezzi parcheggiati. Nella mattinata di oggi, 30 agosto, intorno alle 4.30 c'è stato un incidente in via Appia, tra una Ford Fiesta e una Fiat Punto (nella foto sopra, una delle due auto). Il sinistro ha interessato anche tre mezzi in sosta: una Fiat Panda, una Volkswagen Golf e una Suzuki, tutte vuote. Sono stati effettuati accertamenti (alcoltest) e i rilievi del caso da parte dei carabinieri della stazione Casale. Una delle due auto che si sono scontrate ha poi preso le auto parcheggiate. Registrati due feriti, di lieve entità e traffico congestionato in via Appia.

Prima, nella notte tra il 29 e il 30 agosto, altro incidente a Brindisi, in via Provinciale San Vito, angolo via Ponte ferroviario. E' accaduto un quarto d'ora dopo la mezzanotte. Questa volta protagonisti dell'impatti sono stati una Vespa 125 e uno scooter. Dalle prime informazioni pare si tratti di un frontale, i carabinieri della compagnia di Brindisi ricostruiranno la dinamica. I militari sono dovuti intervenire anche per placare gli animi, surriscaldati, dei due motociclisti. Uno di loro, un 20enne, ha riportato anche una ferita, ma le condizioni di entrambi non destano preoccupazioni. L'incidente anche in questo caso ha coinvolto le auto in sosta.