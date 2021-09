Cane vaga in superstrada, incidente tra due auto

BRINDISI - A causa della presenza di un cane sulla carreggiata due auto sono state coinvolte in un incidente. E' accaduto nel pomeriggio di oggi (giovedì 30 settembre) sulla superstrada che da Brindisi porta a Bari, la strada statale 379.

Sul posto - all'altezza di Jaddico -, dopo l'impatto, i vigili del fuoco, la polizia stradale - che si occuperà dei rilievi del caso - e i sanitari del 118. Fortunatamente non si registrano feriti tra i due conducenti dei mezzi coinvolti, una Mercedes e una Peugeot.

La peggio l'ha avuta il cane che vagava in superstrada, fortunatamente sta bene. E' stato soccorso dai vigili del fuoco, che l'hanno messo in sicurezza, in attesa del veterinario. Il quadrupede non ha riportato ferite gravi.