Incidente e carambola in città: sette auto coinvolte, tre distrutte

BRINDISI - Prima l'incidente tra due autovetture, poi la carambola. Per un totale di sette auto coinvolte. Cinque erano parcheggiate. E' accaduto questa mattina, domenica 6 novembre, nella città di Brindisi, precisamente in via Appia, non lontano dal carcere. Introno alle 4:45 due auto hanno impattato, probabilmente a causa di una mancata precedenza a un incrocio. Poi sono andate a sbattere contro le auto in sosta. Tre mezzi erano completamente distrutti, le auto sono state rimosse dalle ditte Tarantini e Lanza.