Esce fuori strada e finisce in un terreno: conducente in codice rosso

BRINDISI - Una squadra di vigili del fuoco del comando di Brindisi è intervenuta verso le 3.50 di questa mattina (mercoledì 27 luglio 2022) sulla sp 79 vicino la Masseriola a Brindisi per un incidente stradale autonomo. L'auto, una Fiat Idea, è uscita fuori strada finendo la corsa in mezzo alle campagne. Il conducente, un 50enne, in codice rosso, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale. Sul posto è intervenuta anche la pattuglia dei carabinieri. L' intervento dei pompieri è valso al soccorso del malcapitato insieme al personale del 118 e alla messa in sicurezza dell' autovettura coinvolta. I vigili del fuoco, inoltre, hanno bonificato l'impianto elettrico e l'impianto di carburante, permettendo così di rimuovere il mezzo causa rischio incendio e/o esplosione.