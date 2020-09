Incidente in città: auto abbatte dissuasore di sosta

BRINDISI - Sono da chiarire le cause di un incidente stradale che si è verificato poco dopo le 20 di questa sera ( 19 settembre) in viale Aldo Moro, all'incrocio con via Martiri delle Fosse Ardeatine a Brindisi. Le macchine coinvolte sono una Fiat Punto, con a bordo una coppia ed una Ioniq Hyndai guidata da un'uomo.

Sul posto è giunta la pattuglia della polizia locale per i rilievi del caso e, secondo le prime informazioni, sembra che la Fiat Punto, per evitare lo scontro diretto con la Hyndai ibrida, sia andata a sbattere contro un diassuasore di sosta. Nessun ferito per fortuna ma danni evidenti, soprattutto, alla Punto.