Tragico incidente in moto, muore una ragazza sulla superstrada

BRINDISI - Una ragazza di 22 anni ha perso la vita in un'incidente stradale avvenuto intorno alle 16:15 di oggi ( 11 ottobre) sulla stada statale 613 Lecce-Brindisi, direzione Brindisi, nei pressi dello svincolo per il quartiere La Rosa. Era in sella ad una Mv Augusta 910, insieme ad un ragazzo, 32enne, entrambi di San Pietro Vernotico.

Al momento non si conoscono le cause ma secondo le prime ricostruzioni la moto avrebbe sbandato: il ragazzo è stato sbalzato per terra mentre la ragazza è finita fuori strada in mezzo agli alberi. Sul posto la pattuglia della polizia stradale, i carabinieri ed i vigili del fuoco del comando di Brindisi oltre ai sanitari del 118 che ha trasferito d'urgenza il 32enne al Perrino di Brindisi. La strada è stata chiusa al traffico.

Seguono aggiornamenti