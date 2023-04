Incidente sulla provinciale: autocarro con gru finisce contro il guardrail e si ribalta

BRINDISI - Un autocarro che trasportava una gru, percorrendo la strada provinciale 87, è andato a sbattere dapprima contro il guardrail, per poi ribaltarsi su un fianco. E' accaduto poco prima delle 12 di oggi, martedì 18 aprile 2023, a Brindisi. La provinciale 87 è nota come la litoranea sud, il mezzo procedeva in direzione Brindisi.

Per cause ancora in fase d'accertamento, il conducente ha perso il controllo dell'autocarro, che ha sfondato il guardrail e divelto un palo. Il conducente è stato trasportato presso l'ospedale Perrino di Brindisi, per accertamenti, ma per fortuna le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto si sono recati gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco.