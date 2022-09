Incidente in città: scontro tra due auto al rione Cappuccini

BRINDISI - Incidente al rione Cappuccini, a Brindisi: due auto si sono scontrate. E' accaduto alle 23:30 di ieri, martedì 27 settembre.L'impatto è avvenuto in via Aprilia, angolo via Fulvia. Sono stati coinvolti due veicoli: una Citroën C4 Picasso marrone condotta da un uomo di 40 anni; una Volkswagen Golf bianca condotta da un uomo di 60anni. I conducenti si sono recati in ospedale, ma fortunatamente non si registra alcun ferito grave. La discussione tra i due uomini, in seguito all'incidente, si è accesa, ma sono prontamente intervenuti i carabinieri. Insieme a loro anche la polizia locale, che procede con i rilievi.