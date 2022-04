Auto contro guardrail: lunga coda sulla superstrada per Taranto

BRINDISI - Incidente sulla superstrada che collega Brindisi a Taranto, poco dopo lo svincolo per il centro commerciale Ipercoop le Colonne. E' accaduto intorno alle ore 11 di questa mattina, venerdì 22 aprile, sulla strada statale 7, direzione Brindisi. Un'auto condotta da un uomo, per cause da accertare, è andata a finire contro il guardrail che separa le due carreggiate. Il conducente, vigile e cosciente, è uscito dall'abitacolo con l'ausilio dei vigili del fuoco. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Nel giro di pochi minuti si è formata una lunga conda. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti della questura di Brindisi e i sanitari del 118.

Articolo aggiornato alle ore 12:45