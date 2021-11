Tir si ribalta allo svincolo della zona industriale, illeso il conducente

BRINDISI – I vigili del fuoco del comando di Brindisi sono intervenuti per un ribaltamento di un tir allo svincolo zona industriale porto, sulla bretella che collega la superstrada Brindisi-Lecce al cavalcavia. Le cause dell’incidente, verificatosi intorno alle 7 di questa mattina (giovedì 18 novembre) sono in fase di accertamento.

Probilmente l'autista ha perso il controllo del mezzo entrando nella bretella, e fortunatamente non si è registrata nessuna grave conseguenza per il conducente e per chi in quel momento transitava nelle immediate vicinanze.

I soccorritori sono intervenuti per eliminare il prima possibile la situazione di pericolo e per decongestionare la rete stradale. Traffico in rallentato all'imbocco dello svincolo. Sulla statale traffico normale. Sul posto anche la polizia stradale di Brindisi.