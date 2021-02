Nebbia sulla provinciale: auto fuori strada, vigili del fuoco sul posto

BRINDISI - Paura per il conducente di una Fiat Punto che questa mattina, giovedì 4 febbraio, intorno alle ore 7, mentre percorreva la strada che collega Tuturano a San Donaci, è uscito fuori strada, forse a causa della nebbia che incombeva nella zona, finendo in un terreno. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del comando di Brindisi e i carabinieri per i rilievi. Il conducente è stato trasportato in ospedale.