Incidente in moto, finisce contro un'auto e sul marciapiede: in ospedale

BRINDISI - Incidente in viale Commenda a Brindisi questa sera, lunedì 13 dicembre. Un ragazzo a bordo di una moto Honda Cbr ha perso il controllo del mezzo che, dopo una carambola, è finito sul marciapiede. Ferito, è stato trasportato dai sanitari del 118 al Perrino di Brindisi. Sul luogo anche gli agenti della Polizia Locale di Brindisi. L'impatto è avvenuto poco prima dell'ufficio postale, a circa cento metri dal luogo in cui due settimane fa perse la vita Nicholas Di Mola.

Stando a una prima ricostruzione, per cause ancora da chiarire, il guidatore avrebbe perso il controllo del Cbr in viale Commenda, nei pressi dell'incrocio con via Lazio, direzione via Torpisana. La moto avrebbe sbandato impattando poi contro una Chevrolet Matiz parcheggiata. Dopo aver urtato l'auto il mezzo sarebbe finito sul marciapiede, mentre il guidatore è stato sbalzato via. il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118. Adesso la Polizia Locale dovrà chiarire l'esatta dinamica. E' da chiarire se vi siano altri mezzi coinvolti.