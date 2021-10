Scontro auto-moto al rione Cappuccini: 15enne finisce in ospedale

BRINDISI - Un ragazzo di 15 anni è stato trasportato in ospedale a seguito di un incidente stradale che si è verificato oggi (domenica 24 ottobre) in via Fulvia, angolo via Pontinia, al rione Cappuccini di Brindisi. Il minorenne era in sella al suo motorino quando, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale di Brindisi, si è scontrato con un'autovettura che, nell'impatto, ha perso il paraurti. Nessuna grave conseguenza nè per il conducente della vettura, nè per il 15enne che, comunque, è stato trasportato al Perrino di Brindisi per gli accertamenti del caso.