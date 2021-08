Scontro tra due auto sullo svincolo della superstrada Brindisi-Lecce, tre i feriti

BRINDISI - E' di tre feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato intorno alle 19 di oggi, domenica 1 agosto, lungo la strada che collega la litoranea sud e la superstrada, nei pressi dell’innesto con la Brindisi-Lecce (altezza della sala ricevimenti Borgo Ducale, zona Cerano).

A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, un suv Bmw con a bordo solo il conducente, con una Toyota Yaris all'interno della quale viaggiavano un uomo ed una donna. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale ed i motociclisti della polizia locale di Brindisi. Solo feriti lievi per le tre persone soccorse dai sanitari del 118 e trasportate al pronto soccorso del Perrino.