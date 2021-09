Scontro tra due auto al quartiere Sant'Elia: due donne finiscono in ospedale

BRINDISI - Forse uno scontro frontale alla base di un incidente avvenuto intorno alle 12 di oggi (venerdì 10 settembre) in via Pellizza da Volpedo, di fronte all'impianto sportivo Cedas al quartiere Sant'Elia. Due opel, un'Astra ed una Corsa, hanno impattato per cause in corso di accertamento da parte dei Motociclisti della Polizia Locale di Brindisi giunti sul posto. Due donne, rispettivamente, alla guida delle auto sono state trasportate all'ospedale Perrino di Brindisi per accertamenti dai sanitari del 118. Non pochi i danni subiti dall'Opel Corsa.