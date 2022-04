Scooter contro un'auto: minorenne trasportato in ospedale

BRINDISI - Oggi, mercoledì 13 aprile, intorno alle 12 si è verificato un incidente stradale a Brindisi: un minorenne alla guida di uno scooter è finito contro un'auto. E' stato trasportato in ospedale. E' accaduto in via Provinciale San Vito, direzione Casale. Sul posto due pattuglie della polizia locale di Brindisi e i sanitari del 118.

Stando a una prima ricostruzione, il giovanissimo stava percorrendo la strada alla guida del suo scooter Honda. Ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere contro una Peugeot 3008 ferma nel traffico. L'auto era condotta da un uomo, con moglie e bambino a bordo.

Lo scooter, quindi, ha proseguito per qualche metro la corsa, scontrandosi infine con il cordolo di uno spartitraffico, all'altezza dell'ingresso del parco Cillarese. Questa la prima dinamica dell'incidente. Il ragazzo è rimasto cosciente, non è grave. E' stato trasportato in ospedale dal 118. Si registrano rallentamenti causati dall'incidente in piena ora di punta, in una strada molto trafficata.